بسبب كولر.. مدرب بيراميدز يرفض حضور المؤتمر الصحفى بعد مباراة الاهلي

كشفت تقارير صحفية أن يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز رفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الاهلي والتي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف.

وأشارت التقارير أن يورتشيتش رفض حضور المؤتمر الصحفي بسبب أنه فوجئ بالصحفيين يلتقطون صورًا تذكارية مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق للقلعة الحمراء .

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية وكنا المسيطرين في الشوط الأول ، وابارك لجمهور الاهلي علي الفوز”.

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وتابع:” بعد فوز الاهلي علي بيراميدز فإن نسبة فوز الأحمر بالدوري مازالت 0%، ومازال أمامنا 8 مباريات وجميع المنافسين اقوياء”.

وواصل “نواجه ضغط مباريات غير طبيعي علي عكس المنافس الذي يحصل علي راحة كافية بين كل مباراة ، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوي جيد، واللاعبين قدموا اداء جيد، واشكرهم علي الاداء والتركيز”.

واختتم حديثه:” عند دخولي للملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الاهلي من اول مسئول لاصغر مشجع، وهذا انعكس علي اداء اللاعبين وانا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الاهلي”.