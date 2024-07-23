شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثاني للبعثة المصرية يغادر إلى باريس اليوم للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يطيرالفوج الثانى للبعثة المصرية إلى باريس، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 148 لاعبا ولاعبة من مختلف اللعبات الرياضية .

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثالث يوم 24 يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج، فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو، ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وكان الفوج الأول غادر أمس ويضم منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.

وكانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.