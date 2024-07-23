شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل VAR فى طرد الشيبى وركلة جزاء الكرتى بقمة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المؤثر طبقا للبروتوكول في لقاء بيراميدز والأهلي الذى أقيم مساء الإثنين، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وقال عقل، إن الـVAR ظهر بشكل جيد في القرارات المؤثرة، وكان حاضرا طبقا للبروتوكول، كما تعرض الحكم ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، أبرزها كما يلي:

وفي الدقيقة 14 من عمر اللقاء عندما طالب بيراميدز بركلة جزاء لصالح الكرتى على مدافع الأهلي كريم فؤاد واستدعى الـVAR الحكم إلى شاشة المراجعة، وعاد ليستأنف اللعب بركلة ركنية لصالح بيراميدز في قرار خطأ؛ لأن هناك ركلة جزاء صحيحة على مدافع الأهلي، كما عرض الـVAR زاوية رؤية مناسبة جدا على الحكم لكنه أصر على قراره.

وفي الدقيقة 42 طالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء نتيجة لمسة يد على مدافع الأهلي خالد عبد الفتاح، لكن قرار الحكم باستمرار اللعب صحيح طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 80 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد الشيبى للعب بقوة زائدة مع الشحات لاعب الأهلي، وتدخل الـVAR بشكل جيد واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، ليعود ويلغى الإنذار ويشهر البطاقة الحمراء في وجه الشيبى طبقا للقانون في تدخل رائع من الـVAR للمرة الثانية طبقا للبروتوكول.

وفي الدقيقة 89 تم طرد "إنذار ثان" لمدافع الأهلي خالد عبد الفتاح طبقا للقانون.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لرباعي بيراميدز أحمد توفيق وفيستون والكرتى ومحمود مرعى، كما أنذر كلا من إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومروان عطية من الأهلي في تقدير جيد للعقوبات الانضباطية، رغم أن هناك أكثر من حالة شد ومسك من التيشيرت كانت تستوجب إشهار البطاقة الصفراء، أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشار إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاون الثنائي مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

ثنائى الـVAR كان لهم دور مؤثر وتدخل صحيحا طبقا للبروتوكول وتعاون مثمر مع الحكم في إدارة اللقاء.