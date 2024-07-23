شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وينتظر فريق المقاولون العرب تحديا صعبا فى المباريات المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، والتي من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء في دوري الأضواء والشهرة أو الهبوط إلى مسابقة المحترفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 29 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 49 هدفاً آخر.

وتعادل المقاولون العرب مع المصري في الجولة 31 بهدف لكل فريق، ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.