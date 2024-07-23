الامارات | اتحاد الدراجات يعتمد مشاركات المنتخبات.. أولاها «الصايغ في الأولمبياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد الدراجات الدكتور ياسر الدوخي، أن مجلس الإدارة اعتمد مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات خلال العام الجاري، الذي يشهد أكثر من ستة استحقاقات خارجية مختلفة، من بينها مشاركة صفية الصايغ في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومشاركة منتخب الكبار في بطولة العالم للطريق في سويسرا، وبطولة العالم للمضمار في الدنمارك.

وقال ياسر الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمد مجلس الإدارة كل المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وكان التركيز الأكبر على المشاركة في البطولات الآسيوية وبطولات العالم، للمواصلة على النهج نفسه في العامين الماضيين، واستغلال الحالة الفنية والبدنية والنتائج التي تحققت أخيراً مع دراجينا والحصول على ذهبية آسيا للطريق تحت 23 سنة».

وأضاف الدوخي: «أولى المشاركات الخاصة بالدراجات للاعبة صفية الصايغ في أولمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس، كما اعتمد مجلس الإدارة المشاركة في كأس آسيا للمضمار بتايلاند خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس، وتم تحديد الوفد المشارك برئاسة رئيس مجلس الإدارة منصور بوعصيبة رئيساً للوفد، ويوسف ميرزا مدير المنتخب، و12 لاعباً ولاعبة».

وتابع: «كما تمت الموافقة على المشاركة في بطولة العالم للطريق في سويسرا خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر المقبل، بوجود ثلاثة من نجوم المنتخب، هم: صفية الصايغ لفئة الكبار، وعبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي فئة تحت 23، إضافة إلى الموافقة على المشاركة في بطولة العالم للمضمار بالدنمارك خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2024، ويشارك فيها اللاعب محمد المطيوعي».

وأشار الدوخي إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على المشاركة في البطولة العربية للمضمار في مصر خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل، إضافة إلى طواف صلالة الذي سيتحدد موعده لاحقاً.