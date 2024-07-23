الامارات | «يد الناشئين» تدشن معسكر البحرين استعداداً للآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، أمس، معسكره الخارجي في البحرين، الممتد حتى 30 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في النسخة الـ10 من البطولة الآسيوية للناشئين، المقررة إقامتها في إيران خلال الفترة من الثالث حتى 14 سبتمبر المقبل.

وحرص رئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، أول من أمس، على وداع بعثة المنتخب المتجهة إلى البحرين، بعدما التقى أعضاء البعثة لدى مغادرتها مطار الشارقة الدولي، في بعثة ضمت الجهازين الإداري والفني، ممثلاً في فيصل محمد صالح (إداري المنتخب)، والمدرب خالد أحمد، ومساعده طارق إبراهيم.

كما ضمت البعثة 19 لاعباً، هم راشد عبدالرحمن القرص، وخالد إسماعيل محمد عبدالله، ونهيان مبارك عبدالله، ومانع راشد سعيد الكتبي، ومحمد سيف محمد العود، وإبراهيم شامي أمان خميس، وعبدالله علي عبدالله العبيدلي، ومنصور عبيد سعيد القرص، وعبدالله إبراهيم سالم الفلاسي، ونواف خالد عبدالله أحمد، وموسى جمعة محكوم الأسود، وعبدالله علي خليفة البدواوي، وحمدان إبراهيم محمد الحصاي، وأحمد يونس محمود لنجاوي، وعبدالرحمن فهد كلات، والحسين علي صالح الشدادي، والحسن علي صالح الشدادي، وأبوبكر عبود سالم الجابري، وراشد خالد محمد صالح.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب في معسكر البحرين العديد من المباريات التجريبية أمام أندية ومنتخب ناشئي البحرين.

ويأتي معسكر البحرين، استكمالاً للتجمعات الداخلية التي أقامها المنتخب في فترات متعاقبة، آخرها في الثاني من الشهر الجاري على الصالة الرياضية لمدرسة الاتحاد في منطقة الممزر بدبي.