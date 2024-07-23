الزمالك مهدد بإيقاف القيد مجددًا.. إعلامي يفجرها

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن فريق نادي الزمالك مهدد بإيقاف القيد مرة أخرى وذلك بسبب 3 قضايا لمستحقات من لاعبي الأبيض السابقين.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “الماتش” المذاع على قناة صدى البلد: “المبالغ التي يجب أن يسددها نادي الزمالك لتجنب إيقاف القيد مرة أخرى تبلغ 150 ألف دولار”.

وتابع: “لقد أنهى الزمالك أزمة المغربي خالد بو طيب وقام بتسوية الأمور معه ووكيله، بينما يواجه 3 قضايا حاليًا ملزم بتسويتها لتجنب إيقاف القيد”.

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وواصل:”الزمالك في هذه الفترة يجهز لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التعاقد مع شركة ملابس جديدة”.

وكان صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الأسبق صدمة إلى مسئولي نادي الزمالك وذلك بعد تأكيده على التقدم بشكوى بسبب شقيقه عبد الله الذي رحل عن الزمالك.

وانتقل عبد الله جمعة قبل بداية الموسم الحالي إلى فريق بلدية المحلة، بعد توجيه الشكر له من قبل نادي الزمالك.

وقال:”رفعنا قضية ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقات عبد الله جمعة المتأخرة عند نادي الزمالك، ولن نتنازل عن حقوقنا”.