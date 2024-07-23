نجم بيراميدز يتهم حكم مباراة الاهلي بالرشوة ويسخر من إعلامي شهير.. شاهد

وجه محمود عبد العاطي دونجا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز اتهامًا إلى حكم مباراة فريقه ضد الاهلي بالرشوة عقب الهزيمة على يد الأحمر.

وسقط فريق بيراميدز أمام نظيره الاهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ونشر دونجا عبر خاصية الاستوري بحسابه “انستجرام” صورة تجمع حكم المباراة مع الكرواتي يورتيشتش المدير الفني لفريق بيراميدز خلال اللقاء عقب الاحتكام إلى الفار وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي.

وكتب دونجا عبر حسابه الرسمي انستجرام: “هو محدش قالك أني مرتشي وموقوف قبل كدا في قضية رشوة طيب انا بعرفك أهو أنك قبيض وبتاع رشاوي”.

وقام دونجا بنشر صورة أخرى من اللقطة الجدلية في ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبي بيراميدز لصالح وليد الكرتي قائلًا: “حط رجلك في بطنه ياوليد يمكن تاخدها ركلة جزاء”.

واختتم ساخرا من تغريدة الإعلامي عبد الناصر زيدان: “ولا فيتامين ولا ملين ده علاج لصوت الضفادع صحي من النوم لقى صوته غريب”.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 من 29 مباراة لعبها حتى الآن، ومتبقي له مباراتين مؤجلتين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.