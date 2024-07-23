شاهد.. سخرية أعضاء مجلس إدارة الاهلي من بيراميدز

سخر أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي من هزيمة بيراميدز على يد الأحمر أمس الإثنين بالجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت مباراك الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

وعلّق أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي على انتصار الأحمر على بيراميدز بنشر صور لهم من ملعب المباراة باستاد الدفاع الجوي عقب نهاية اللقاء.

وقال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ضاعت فلوسك يا هرم”.

بينما قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “الاستثمار الرياضي دا لذيذ جدًا”.

فيما قال محمد الدماطي “أتمني أن ماتش انهاردة ميرجعناش خطوة للوراء و تستمر الاستثمارات الأجنبية في التزايد”.