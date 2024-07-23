بالحسابات.. كيف يتوج الاهلي بلقب الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز؟

تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يقترب النادي الاهلي من حسم اللقب الـ44 في تاريخه بـ الدوري المصري.

وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وخاض الأهلي حتى الآن 3 مباريات أقل من فريق بيراميدز، حيث يستطيع المارد الأحمر من اعتلاء الصدارة وخطفها من الفريق السماوي.

حيث إذا فاز بواحدة فقط من مؤجلاته الثلاث، فيمكنه قلب الفارق لصالحه إلى 7 نقاط إذا لم تكسر سلسلة انتصاراته.

ويتبقى للاهلي 8 مباريات في الدوري المصري، حيث سيصل في النهاية إلى النقطة 90، في الوقت الذي لا يمكن فيه لبيراميدز حال عودته تخطي حاجز النقطة 83.

وتبقى للنادي الاهلي مباريات أمام المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، المقاولون العرب، سموحة، زد، إنبي ومودرن سبورت على الترتيب.

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و إذا أكمل الاهلي سلسلة انتصاراته المتتالية سيحصد لقب الدوري المصري أمام زد في 11 أغسطس المقبل.

لأنه في تلك الحالة سيصل إلى 84 نقطة، وهو رصيد من النقاط لا يمكن لبيراميدز بلوغه.

بينما في حال خسارة أو تعادل بيراميدز في أي مباراة مقبلة، فسيمنح الاهلي فرصة التتويج بالدوري المصري في وقت مبكر عن 11 أغسطس المقبل.

وهناك آمال لنادي ليراميدز في التتويج حيث سيتعين على الفريق السماوي أن ينتصر في جميع مبارياته الخمس المتبقية، ليجمع 15 نقطة إضافية، يصل بها إلى النقطة 83.

حيث ينتظر بيراميدز أن يفقد الاهلي 8 نقاط في 8 مباريات، أي خسارة 3 مباريات على سبيل المثال أو الخسارة في اثنتين والتعادل في واحدة كمثال آخر.

ويتبقى لنادي بيراميدز مباريات ضد الزمالك، فاركو، زد، الداخلية وطلائع الجيش على الترتيب.

وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى أفضلية المواجهات المباشرة وهو الذي سيتفوق فيه الاهلي بعد أن فاز على بيراميدز (3-2) في الدور الأول و(1-0) في الثاني.