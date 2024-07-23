تعليق صادم من عبد الحفيظ على طرد الشيبي وفوز الاهلي أمام بيراميدز

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي على فوز المارد الأحمر على الفريق السماوي واقترابه من تحقيق اللقب وكشف عن موقفه من طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات عبر قناة mbc مصر 2 في برنامج “الكورة مع فايق”: “مباراتين بيراميدز هما تلخيص موسم كامل، الاهلي تعامل بشكل جيد وكان أفضل واستحق الفوز”.

أقرأ أيضًا.. شاهد.. سخرية أعضاء مجلس إدارة الاهلي من بيراميدز

وتابع: “الاهلي أخذ الذي يريده من اللقاء والسبب في المكسب هي شخصية الاهلي الذي اقترب من تحقيق بطولة الدوري المصري هذا الموسم”.

واختتم معلقًا على طرد لاعب بيراميدز:”تدخل محمد الشيبي على حسين الشحات يوجد به نرفزة شديدة للغاية، ويستحق الطرد، كان هادئًا جدًا في البداية ولكن أحداث المباراة أوصلته إلى ذلك، كان لا بد من التعامل النفسي معه ، الشيبي أخذ جزاءه بالطرد”.