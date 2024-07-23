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الزمالك يتعاقد مع 7 مواهب من مشروع "كابيتانو مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع 7 مواهب من مشروع "كابيتانو مصر" مواليد 2008 و 2009.

وأوضح الزمالك عبر بيان رسمي مساء الإثنين أن اللاعبين هم: حازم اليماني، عيد العزازاي - مواليد 2008 بالإضافة إلى محمد بسيوني، عبد الرحمن علاء، يوسف علاء، السيد محمود، محمود ناصر شيكا - مواليد 2009 .

وتوجه حسين لبيب بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لمشروع كابيتانو مصر، وحرصه الدائم على دعم المواهب المصرية في كل المجالات وليس كرة القدم فقط، كما أشاد بحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم المشروع وتوفير كافة سبل نجاحه.

ويشيد رئيس نادي الزمالك بالمجهود الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة لظهور العديد من المواهب الشابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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