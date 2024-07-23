"علامة صلاة إيه اللي عندك دي؟".. حسين الشحات يتوعد لاعب الزمالك بالسابق برفع قضية لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، عزمه تحريك دعوى قضائية ضد لاعب الزمالك الأسبق أسامة حسن.

وكان أسامة حسن، قد انتقد حسين الشحات عبر مقطع فيديو له عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، قائلاً إن الجميع في انتظار اعتزاله الكرة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق خلال مقطع الفيديو الذي ظهر به: "حسين الشحات لا يمكن أن يكون قدوة لأي لاعب أو شاب، (يسب الدين وضرب بالقلم علامة صلاة أيه اللي عندك.. كلنا مستنين اعتزالك لاعب يمثل بيئته وليست بيئة الناس المحترمة)".

ومن جانبه أعاد حسين الشحات نشر مقطع الفيديو عبر حسابه بمنصة إكس، مُذيلاً إياه بتعليق:"حاضر عيني الاتنين هرفع عليك قضيه وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره بيراميدز مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

وسبق وارتدى أسامه محمد قميص نادي الزمالك خلال الفترة من موسم 2006/2007 حتى 2008/2009؛ حيث انضم من صفوف إنبي ورحلّ لصفوف الاتحاد السكندري في موسم 09/10.



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