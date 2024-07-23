كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على بيراميدز؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي فوزًا مهماً على نظيره بيراميدز في مسيرته بالموسم الجاري من الدوري 2023/2024 بالفوز بهدف نظيف.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بعدما خاض 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 29 مباراة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء ولقطة تدخل لاعب بيراميدز محمد الشيبي مع حسين الشحات.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الأهلي وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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