ملف الخليج 365.. فوز الأهلي على بيراميدز.. وتهديد حسين الشحات للاعب الزمالك الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد يوم الإثنين عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

ثلاثي الأهلي يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بيراميدز

خضع ثلاثي الأهلي، محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة وخالد عبدالفتاح، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز على استاد الدفاع ‏الجوي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الأولى منذ 63 يوماً".. رمضان صبحي يعود للمشاركة في المباريات مع فريق بيراميدز

عاد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للمشاركة في المباريات مرة أخرى، خلال مباراة الفريق أمام النادي الأهلي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"علامة صلاة إيه اللي عندك دي؟".. حسين الشحات يتوعد لاعب الزمالك بالسابق برفع قضية لهذا السبب (فيديو)

أعلن لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، عزمه تحريك دعوى قضائية ضد لاعب الزمالك الأسبق أسامة حسن، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على بيراميدز؟ (كوميكس)

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء ولقطة تدخل لاعب بيراميدز محمد الشيبي مع حسين الشحات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بالمواعيد.. المباريات المتبقية لبيراميدز بعد الخسارة أمام الأهلي

ويتبقى لفريق بيراميدز 5 مباريات بالنسخة الجارية من الدوري للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"ضاعت فلوسك يا هرم".. تعليق غامض من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على حساب فريق بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يؤكد تفوقه على بيراميدز بأقدام أبو علي.. ويقلص فارق الصدارة



أكد فريق الأهلي تفوقه بفوزه على بيراميدز هدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 31 بعدما فاز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الدور الأول، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا