ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي.. تصريحات كولر.. وتعليق شوبير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:



نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها فوز الأهلي على بيراميدز، تصريحات مارسيل كولر وشوبير على المباراة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:



"عظمة على عظمة أم كلثوم".. شوبير يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز

فاز الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لقطة غضب.. مصطفى فتحي يرفض مصافحة مدربه بعد التبديل (صور)

شهدت الدقيقة 62 من زمن مباراة بيراميدز والأهلي، لقطة غضب من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ضاعت فلوسك يا هرم".. تعليق غامض من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على حساب فريق بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ستوري نجوم كرة القدم.. فيديو حسين الشحات.. احتفال عبد المعم.. وتدريبات صلاح

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد الفوز على بيراميدز".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأولى منذ 63 يوماً".. رمضان صبحي يعود للمشاركة في المباريات مع فريق بيراميدز

عاد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للمشاركة في المباريات مرة أخرى، خلال مباراة الفريق أمام النادي الأهلي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يؤكد تفوقه على بيراميدز بأقدام أبو علي.. ويقلص فارق الصدارة

أكد فريق الأهلي تفوقه بفوزه على بيراميدز هدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 31 بعدما فاز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الدور الأول. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لضوابط الأمن والسلامة".. قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن الأندية ومراكز الشباب

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، وبناء على توجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات انطلاق اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو، حملات موسعة للتفتيش على كافة المنشآت والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة للتحقق من تطبيق الأكواد الصحية الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"نجا منها بأعجوبة".. تفاصيل حادث محمود الونش في طريق بلبيس (صور)

كشف حسن حمدي، شقيق محمود حمدي الونش لاعب فريق الزمالك، تفاصيل الحادث الذي تعرض له شقيقه أمس الأحد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حتى لو قلل راتبه؟".. الزمالك يصدم جماهيره بشأن التعاقد مع بن شرقي

رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية تعاقد النادي الأبيض من جديد، مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"نعاني من ضغط المباريات".. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على بيراميدز

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)