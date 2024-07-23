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الأهلي يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة المصري البورسعيدى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر – لبنى عبد الله

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:00 ص
أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

ويحدد مارسيل كولر برنامج التحضير لمباراته أمام المصري والأحمال البدنية التي سيؤديها اللاعبون والراحة التي سيحصلون عليها في إطار السياسة التي يتبعها كولر في تحضير لاعبيه للمباريات من خلال تخفيف الأحمال البدنية والتركيز على الجوانب الفنية والخططية للمنافس والتركيز على المحاضرات الفنية والمحاضرات بالفيديو من أجل دراسة المنافس.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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