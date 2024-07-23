شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحدد مارسيل كولر برنامج التحضير لمباراته أمام المصري والأحمال البدنية التي سيؤديها اللاعبون والراحة التي سيحصلون عليها في إطار السياسة التي يتبعها كولر في تحضير لاعبيه للمباريات من خلال تخفيف الأحمال البدنية والتركيز على الجوانب الفنية والخططية للمنافس والتركيز على المحاضرات الفنية والمحاضرات بالفيديو من أجل دراسة المنافس.