شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر – لبنى عبد اللهالثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:00 ص
ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
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