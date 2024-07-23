شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمبارته المقبلة أمام بيراميدز والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة أمس، الاثنين، بعد التغلب على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الحاية والثلاثين ببطولة الدورى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.