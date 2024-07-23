شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالسوبر المحلى للمرة الثالثة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

توج النادى الاهلى بكأس السوبر المحلى على حساب إنبى فى مثل هذا اليوم 23 يوليو 2006، ونجح المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى، بهدف قاتل سجله محمد أبو تريكة قبل نهاية المباراة بقليل وبالتحديد فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح الأهلى لقب السوبر للمرة الثالثة فى تاريخه.



تشكيل الأهلى ضم: عصام الحضرى لحراسة المرمى، شادى محمد، وائل جمعة، أحمد السيد (محمد صديق) لخط الدفاع، إسلام الشاطر، محمد شوقى، حسام عاشور (حسن مصطفى)، طارق السعيد (أحمد شديد قناوى) لخط الوسط، محمد أبو تريكة، وأمامه أسامة حسنى، وعماد متعب لخط الهجوم.



تشكيل إنبى: مصطفى كمال لحراسة المرمى، عمروفهيم، مانو ، رضا جمعة ،عبدالله رجب "فؤاد سلامة " لخط الدفاع، رضا شحاتة، إبراهيم الشايب، سمير صبرى، محمد ثابت صاروخ لخط الوسط، مجدى عبدالعاطى، أحمد عبدالظاهر (رضا متولى) لخط الهجوم.



أدار المباراة الحكم الدولى عصام عبد الفتاح.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".