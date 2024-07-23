شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تألقوا خارج القطبين.. أحمد الكاس هداف الدوري 3 مواسم ورفض الاحتراف بسبب والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك أحمد الكاس ، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، تاريخاً مميزاً مع الساحرة المستديرة، بالرغم من أن تاريخه كله أمضاه بنادى الأوليمبى السكندرى، باستثناء 3 مواسم انتقل فيها للزمالك، بسبب عشقه الكبير فى منتصف التسعينيات للقلعة البيضاء، رحل بعضها للاتحاد السكندرى ليستمر في الإسكندرية ويعلن اعتزاله لكرة القدم هناك.



وعرف أحمد الكاس بمساهمته الكبيرة في إحراز الأهداف مع الأولمبى، بالرغم من صعوبة الدورى في التسعينيات، إلا أن كاساتو استطاع تحقيق هداف الدورى لـ3 مواسم متتالية وهى ما تعد السابقة الأولى في تاريخ الدورى حتى الآن .



ويعتبر الكاس اللاعب الوحيد فى تاريخ الدورى الذى يتوج بلقب هداف البطولة 3 مواسم متتالية منذ عام 1948، وحقق اللقب أعوام 1991/1992 و1992/1993 و1993/1994.



انتقل الكاس للزمالك في العام التالى، وتواجد فى فريق الأحلام بنادي الزمالك وحقق خلال تلك الفترة كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري عام 1996 وكأس السوبر الأفريقي عام 1997، وأحرز 5 أهداف فى المشاركات الأفريقية و25 هدفا ببطولة الدوري المصري.



وبعد 3 مواسم انتقل للاتحاد السكندرى، ثم عاد للأولمبى عام 2000، وساهم فى صعود الفريق لدورى الدرجة الثانية، حتى اعتزل الكرة.



ودخل أحمد الكأس نادى المائة بالكرة المصرية بإحرازه 107 أهداف موزعة ما بين 78 مع الأوليمبي و25 مع الزمالك و4 أهداف مع الاتحاد السكندري.

مثل ثنائيا مع حسام حسن



مثل أحمد الكاس ثنائيا تاريخيا مع حسام حسن في المنتخب الوطنى ونجحا سويا في الصعود بالفراعنة لكأس العالم فى إيطاليا 1990، وكان محمود الجوهرى يعتمد عليهما فى كل مباريات المنتخب.

رفض الاحتراف بسبب والدته



تألق أحمد الكاس بشدة مع المنتخب الوطنى في كأس العالم 1990 فى إيطاليا بعدما لفت الأنظار بشدة في المباريات الثلاث التي خاضها الفراعنة وتلقى عروضا أوروبية للاحتراف، على رأسها من تشيلسى الإنجليزى، إلا أنه رفض كل العروض لارتباطه الشديد بوالدته وبقائه معها حتى توفاها الله.

قاد العديد من أندية القسم الثانى



عقب الاعتزال اتجه أحمد الكأس للتدريب وقاد العديد من أندية القسم الثانى، على رأسها ناديه السابق الأوليمبى الذى تولى تدريبه أكثر من مرة، وأبو قير للأسمدة، وحاليا تولى تدريب منتخب الناشئين مواليد 2008.