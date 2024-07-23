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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:00 ص

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة بيراميدز بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأحد وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى الدوري المصري


يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.
 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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