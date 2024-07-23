شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز بالأهلي ترفع شعار "الاكتفاء الذاتي" فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

رغم حاجة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه فى أكثر من مركز، أبرزها قلب الدفاع والجبهة اليسرى ورأس الحربة والجناح والوسط الهجومي، ولكن هناك أكثر من مركز لا تحتاج تدعيما، في ظل وجود اكتفاء ذاتي من اللاعبين فى تلك المراكز، ووجود منافسة قوية بها.

وأبرز المراكز التي لا تحتاج تدعيماً بالأهلي هي حراسة المرمى، والجبهة اليمنى، ومركز الوسط المدافع "الدفندر"، والتى يوجد بها منافسة قوية ولا تعاني من نقص في هذا المركز، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين قادرون على اللعب فى هذا المركز.

حراسة المرمى



يعيش مركز حراسة المرمى بالأهلي حالة من الاستقرار الفني بعد ظهور منافسة قوية من قبل مصطفى شوبير لمحمد الشناوي الحارس الأساسي وقائد الفريق، وتألقه في حراسة العرين الأحمر في فترة غياب الشناوي، بخلاف تألق محمود الزنفلي ووجود اتجاه لتفعيل بند شرائه من الداخلية.

الجبهة اليمنى



هناك منافسة قوية وشرسة في الجبهة اليمنى فى ظل إجادة أكثر من لاعب اللعب في تلك الجبهة، مثل محمد هاني، وعمر كمال، وخالد عبد الفتاح، ومعهم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، وهو ما يجل الفريق الأحمر ليس بحاجة لضم لاعبين جدد في هذا المركز.

الوسط المدافع



يضم الأهلي لاعبين مميزين فى مركز الوسط المدافع "الدفندر" بمركز رقم 6 مع وجود عدد كبير من اللاعبين يجيدون اللعب في هذا المركز، مثل مروان عطية وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، بخلاف المالي اليو ديانج الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام على نادي الخلود السعودي.