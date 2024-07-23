شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعداداً لخوض مباراة الدومينيكان غداً فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

مجموعة المنتخب الاوليمبى في باريس 2024



ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان، والدومينيكان".

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد



1- مصر × جمهورية الدومينيكان.. السادسة مساء الأربعاء 24 يوليو

2- مصر × أوزبكستان.. السادسة مساء السبت 27 يوليو.

3- 3- مصر × إسبانيا.. الرابعة عصر الثلاثاء 30 يوليو.

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم



المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

وتبدأ مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يوم الأربعاء المقبل، حتى 9 أغسطس.