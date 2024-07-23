شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تسديد مستحقات نداى كاملة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسؤولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تسديد مستحقات إبراهيما نداى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كاملة، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة، بعد استقرار الزمالك على رحيل اللاعب عن ميت عقبة.

وهدد نداى باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد الزمالك حال عدم الحصول على راتبه، أو التوصل لاتفاق مرضٍ مع المسئولين بالنادي.

وعرض الزمالك على اللاعب السنغالي تجديد تعاقده في الموسم الجديد وتخفيضه، مقابل التنازل عن مستحقاته المتأخرة، وهو ما يرفضه اللاعب، ليتم فى النهاية استقرار الزمالك على دفع مستحقات اللاعب بالكامل، وبالتالى لا يتم وجود تهديدات من جانب نداى للنادى.

ويطالب إبراهيما نداي الزمالك بما يقرب من 800 ألف دولار، مقسمة على 14 شهرًا، حيث لم يحصل اللاعب على راتبه منذ نهاية الموسم الماضي

