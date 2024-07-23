شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام الدومينكان فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعداداً لخوض مباراة الدومينيكان غداً فى افتتاح مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي في مباراة الدومنيكان بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، مصطفى سعد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد زيزو.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان".

وتبدأ مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غداً الاربعاء وتستمر حتى 9 أغسطس.