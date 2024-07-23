صراع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بسبب ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع أحد أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، الذي يعمل البارسا على ضمه.





يهدف نادي برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز نجم فريق أتلتيك بلباو، من أجل دعم خط الهجوم هذا الصيف.

أشارت التقارير الصحفية الإنجليزية أن باريس سان جيرمان تواصل مع وكلاء نيكو ويليامز وأستفسر عن إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني.



وتابعت أن برشلونة يشعر بالإطمئنان بشأن صفقة نيكو ويليامز يفضل الاستمرار في الدوري الإسباني في الموسم المقبل، لكن احتمالية رحيله ليست مستبعدة.



وكان برشلونة قدم عرضا رسميا لـ أتلتيك بلباو للتعاقد مع ويليامز في الأسبوع الماضي، وينتظر الحصول على رد اللاعب الإسباني.

ويملك اللاعب ويليامز شرطا جزائيا في عقده مع أتلتيك بلباو يصل قيمته المالية لـ 58 مليون يورو.



وتوج ويليامز مع منتخب بلاده إسبانيا ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) والتي أقيمت في ألمانيا بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف، وسجل أحدهما.

