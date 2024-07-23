"مزعلك اعمل محضر" رد مروان حمدي على غضب جمهور الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - رد مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز على غضب جمهور الأهلي بعد الفيديو المسئ للاعب تجاه جماهير القلعة الحمراء.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز أحداثا مثيرة سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها، وكان من بينهما فيديو مسئ ظهر خلاله مروان حمدي يسب جمهور الأهلي بألفاظ نابية، ما دفع الأخير لحالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر مروان حمدي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا: “مزعلك اعمل محضر”.

فاز الأهلي على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الإثنين على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل الفلسطيني وسام أبوعلى، هدف الأهلي، في الدقيقة 29 من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من إمام عاشور، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.