ميسي وسواريز يغيبان عن مباراة "كل النجوم"

ياسر رشاد - القاهرة - يتخلف الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما إنتر ميامي ، عن مباراة "كل النجوم" بالدوري الأمريكي لكرة القدم مساء الأربعاء.



يأتي ذلك بعد معاناة ميسي من مشاكل في أربطة الكاحل الأيمن تعرض لها في نهائي بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين، ولن يتعافى قبل المباراة ولم يتم تحديد موعد عودته للملاعب حتى الأن.

أما لويس سواريز شارك في دقائق قليلة في المباراة الأخيرة لفريقه كاملة السبت الماضي في الانتصار على شيكاغو فاير، لكنه لن يشارك في مباراة "كل النجوم".

ويضم إنتر ميامي كل من الثنائي سيرجيو بوسكيتس و جوردي ألبا من إنتر ميامي، بالإضافة لمواطنهما ريكي بويج من لوس أنجليس جالاكسي.