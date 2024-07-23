نادي المقاولون يواصل اختبارات الناشئين في مختلف الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار سعيه المتواصل للبحث عن أفضل المواهب الكروية الشابة، نفذ نادي المقاولون العرب سلسلة من الاختبارات الموسعة من محافظات صعيد مصر إلى محافظة كفر الشيخ.

وقد أقيمت هذه الاختبارات على ملاعب قطاع الناشئين بالنادي، حيث تم تقييم مستوى اللاعبين الناشئين من أبناء المحافظة وانتقاء أصحاب المهارات والإمكانات العالية منهم لتأهيلهم للتصفيات واختيار العناصر المميزة للانضمام لصفوف فرق القطاع.

اختبارات المقاولون العرب بسوهاج تحقق اقبالا كبيرا

نظم نادي المقاولون العرب اختباراته الخارجية في محافظة سوهاج على مدار يومين متتاليين، وقد حظيت الاختبارات في اليوم الثاني باقبال عددا كبيرا من اللاعبين في الأعمار ابتداء من مواليد 2005 وحتى 2017.، مما أتاح للجنة الفنية للنادي فرصة لاكتشاف العناصر الموهوبة كرويا، وبنهاية اليومين تم اختيار مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين ليتم تأهيلهم للتصفيات النهائية التي ستقام في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.

