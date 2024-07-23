أوسيمين يفكر في النظر لعروض الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي في النظر للعروض المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الصحفي الشهير فابريزو رومانو أن أولوية أوسيمين هي مغادرة نابولي هذا الصيف، حيث يبحث اللاعب عن خوض تجربة احترافية جديدة.

وربطت التقارير اللاعب أوسيمين بالانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الجاري، إلا أن النادي الفرنسي لن يدفع الشرط الجزائي في عقده والمحادثات على أهبة الاستعداد.

وشدد رومانو أنه يمكن أن يفكر أوسيمين في عروض الدوري السعودي نظرًا لقوتها، كما أن تواجد النجوم الكبار في دوري المحترفين وعلى رأسهم رونالدو وبنزيما وكانتي ومحرز وفيرمينو سيكون دافعًا كبيرًا له.