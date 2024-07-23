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الاتحاد السكندري يكشف حقيقة حسم ملف المدرب الجديد

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ياسر رشاد - القاهرة - نفى مصدر بنادى الاتحاد السكندرى الاخبار التى ترددت مؤخرًا حول إعلان بابا فاسيلو مديرا فنيا للاتحاد السكندرى ابتداء من الموسم الجديد 
وقال تم عرض اسم المدير الفنى على مجلس الاداره وسط عدد من الاسماء الاخرى وحتى هذه اللحظه لم يستقر مجلس الاداره برئاسه محمد مصيلحى على من يقود الفريق الموسم المقبل 
واضاف المصدر ان تامر مصطفى المدير الفنى السابق لانبى ومودرن سبورت من ضمن الاسماء المرشحه ايضا 
وتعجب المصدر من الاستعجال فى الاعلان عن الاسماء رغم عدم حسمها من قبل المجلس فى هذا التوقيت الحرج
واوضح ان كل هذه الاخبار اجتهادات شخصيه ولم تتمتع بالدقه
وقال هذه المرحله امامنا اهداف اهم يجب التركيز عليها وهناك ملفات مهمه يجب علينا حسمها قبل نهايه الموسم موكدا ان الفتره من اول اغسطس الى ١٥ اغسطس ستشهد قرارات مهمه فى شكل الفريق

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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