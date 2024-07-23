عمدة سلة الإسكندرية يحقق نتائج متقدمة مع منتخب مصر ببطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أستطاع الكابتن عماد محمود المدير الفنى لمنتخب مصر ناشئات ابن الاسكندرية الملقب ب" العمدة " الرايق تحقيق نتائج متقدمة فى بطولة العالم للناشئات تحت 17 سنة بأسمرمنتخب مصر الذى فاز على نيوزيلندا 62 - 59 ويحصد المركز

وحقق منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة فوزا رائعا علي منتخب نيوزيلندا بنتيجة 59/62 في بطولة كأس العالم للناشئات .. ورغم تأخر المنتخب المصري طوال الفترات الثلاث الأولى الا أن الحال تبدل خلال أحداث الفترة الرابعة والتي تفوقت فيها لاعبات مصر واستطاعوا العودة والتقدم وخطف اللقاء بنتيجة 62/ 59 ليحصدوا المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى:

مصر 17 نيوزيلندا 23

الفترة الثانية :

مصر 29 نيوزيلندا 36

الفترة الثالثة:

مصر 43 نيوزيلندا 45

الفترة الرابعة:

مصر 62 نيوزيلندا 59