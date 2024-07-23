تحديات جديدة لـ عبدالرزاق حمدالله بعد انتقاله للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الشباب ، التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد رحيل الأخير عن اتحادجدة، ليواصل رحلته في الدوري السعودي للمحترفين.

رحل عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ33 عاما عن فريقه اتحاد جدة من أجل مواصلة رحلته في الدوري، من أجل حلم الهداف التاريخي.

وكان حمدالله في الموسم الماضي وصل إلى 129 هدفا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ويقترب من صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري.

ويسعى "حمدالله" من أجل تحطيم رقم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، الذي يأتي في صدارة الهدافين في الدوري بـ 144 هدفا مع الراقي.

كان نادي الشباب يعاني في الموسم الماضي على مستوى الهجوم، حيث كان هدافه البلجيكي يانيك كاراسكو بـ 7 أهداف فقط، وعليه سيقود المهاجم المغربي خط الهجوم لليوث لتطويره أكثر.

معاناة فريق الشباب على المستوى التهديفي منذ فترة بعدما لم ينجح أي مهاجم في تخطي الـ15 هدفا منذ اللاعب سيباستيان تيجالي في موسم "2012-2013"، الذي أحرز 19 هدفا، الأمر الذي يجعله في مهمة لإنعاش الليوث تهديفيا من أجل تحقيق رقم استثنائي.

