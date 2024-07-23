شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: أرفض محاولات هدم تاريخى والتلاعب بسمعتى.. ولن أفرط فى حقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد إيهاب البطل الأولمبى أنه تحدى الوكالة الدولية للمنشطات وبدأ إجراءات رفض سحب الميدالية البرونزية والقبول بالعقوبة قبل انتهاء المهلة، مشدداً على أنه يرفض محاولات هدم تاريخه.

وقال محمد إيهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج يا حلو صبح نهارنا أون عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "حاربت ضيق الوقت ونجحت قبل انتهاء مهلة الرد القانوني اليوم في إثبات التحدى للوكالة الدولية للمنشطات ورفضت سحب الميدالية وقبول العقوبة ووكلت محاميا دوليا كبيرا له رصيد في مثل هذه القضايا للدفاع عنى".

وتابع بطل رفع الأثقال: "الوكالة الدولية للمنشطات خاطبتنى على إيميل قديم منذ 16 يوليو وأرسلت إيميل آخر يوم 19 يوليو للجنة الأولمبية المصرية ونجحت في إرسال ردى قبل انتهاء المهلة اليوم 23 يوليو".

وأكمل محمد إيهاب: "لا أتفهم معنى أن تكون نصف العينة ألف سلبية ونصفها إيجابى كلام مش منطقى إطلاقا، انا متواجد منذ ثمانية سنوات ضمن برنامج وكل خطواتى معلومة وأى مادة منشطة طبيعى تقعد في الجسم 6 شهور وأرفض التلاعب بسمعتى كنت بطل عالم قبل الميدالية الاوليمبية وكل تحاليلى سليمة ووارد يكون هناك خطأ وأطالب بتحليل هذه العينة مجدداً".

ويضيف البطل الأولي مبى: "أنهيت كل الإجراءات بدعم من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال من 2005 حتى 2022 حياتى كلها وهبتها للعبة رفع الأثقال ومستقبلى القادم ملك للعبة أيضاً وأرفض محو تاريخى ومحاولات هدمه".

وتابع محمد إيهاب: "لو قيل إن أي مادة أخرى من المكملات كنت هقول لم تكن مدرجة وقتها إنما مادة معروفة منذ 30 سنة مستحيل تخرج من جسمى بسهولة، هل يعقل خروج الهرمون بعد 4 أيام".

وأتم محمد إيهاب حديثه: "لن أمل ولن أكل وسوف أواصل رحلتى وهلجأ للمحكمة الرياضية الكاس ومعايا كل المستندات التي تثبت براءتى ولن أفرط في حقى وأؤكد هناك خطأ في العينة ورديت بالنفى وتحدى الوكالة الدولية للمنشطات، كنت مع بلدى في المرة قبل الحلوة والناس بتدعمنى وواقفين معايا، وبقول لكل أبطالنا في أولمبياد باريس انتو أمام فرصة العمر كونوا قدوة للأجيال وشرفوا مصر".

أصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال بياناً يعلن فيه دعم البطل المصري محمد إيهاب، بعد إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بثبوت مواد محظورة فى عينة اللاعب قبل خوض منافسات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

وجاء بيان اتحاد رفع الثقال كالتالي:

إيماءً إلى البريد الالكترونى الوارد للاتحاد أمس، وما تم نشره على الموقع الرسمي لوكالة الاختبارات الدولية (ITA) بشان إيجابية عينة البطل الأولمبى/ محمد إيهاب يوسف بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 والتي تم أخذها قبل المنافسات بمدة أربعة أيام داخل القرية الأولمبية، وما يترتب على ذلك من آثار (سحب الميدالية وإيقاف اللاعب حال ثبوت المخالفة)، وحيث إن اللاعب كان دائما مسجل بنظام ADAMS ويخضع للتحاليل بصورة مستمرة من قبل منظمات مكافحة المنشطات المحلية والدولية قبل الدورة بأكثر من عامين وحتى اعتزاله عام 2022".

وأضاف البيان "أن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لن يتوانى فى الدفاع عن البطل الأولمبي ومكتسبات الشعب المصرى، فالاتحاد المصرى لرفع الأثقال يعتز بأبطاله ويحافظ على حقوقهم، وسوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق اللاعب والدولة أمام كافة الهيئات الرياضية الدولية، وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال باجتماعه الطارئ اليوم إحالة الموضوع إلى اللجنة الدائمة لمتابعة الموقف الفنى والقانوني لقضايا المنشطات) المشكلة من قبل الاتحاد لمتابعة كافة الإجراءات المطلوبة حيال هذا الموضوع.

يذكر أن برنامج يا حلو صبح نهارنا أون من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله وإيمان جمال، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.