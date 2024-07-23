شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى.. ماييلى يتصدر بـ14 هدفا ووسام أبو على ينافس والان مع تفاصيل الخبر

مازال الكونغولي فيستون ماييلى، مهاجم بيراميدز، يحتفظ بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري، وذلك بعد انتهاء الجولة 31 من عمر المسابقة المحلية، بعدما سجل لاعب الفريق السماوي 14 هدفاً، بينما يأتي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري كالتالي..

1ـ فيستون ماييلى: 14 هدفاً

2ـ حسام أشرف: 12 هدفاً

3ـ وسام أبو علي: 11 هدفاً

4ـ مابولولو: 11 هدفاً

5ـ ياو أنور: 11 هدفاً

6ـ صديق أوجولا: 11 هدفاً

7ـ حسام حسن: 10 أهداف

8ـ مصطفى زيكو: 10 أهداف

9ـ محمد سالم: 9 أهداف

10ـ أحمد سيد زيزو: 9 أهداف

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، حيث خاض السماوي 29 مباراة، فاز خلالها في 21 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 51 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.