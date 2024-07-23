شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. عبير مدحت ولمار عاصم أصغر لاعبتين فى بعثة الجمباز الإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب الجمباز للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، والتى يشارك فيها الجمباز بمنافسات الإيقاعى والفنى والترامبولين.

ويعد الثنائي لمار عاصم وعبير مدحت أصغر لاعبتان فى بعثة الجمباز الإيقاعى المشاركة في الأولمبياد، حيث إنهما مواليد 2007، وتبلغ كلا منهما 17 عاما.

ويشارك الجمباز بقائمة تضم 6 لاعبات فى الجمباز الإيقاعى، ولاعبة واحدة فى الترامبولين بالإضافة إلى لاعب ولاعبة فى الجمباز الفنى

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا، بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.