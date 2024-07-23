شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الأهلى يتفوق على بيراميدز بـ9 أهداف رغم فارق 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

تفوق الأهلى على بيراميدز هذا الموسم ذهاباً وإياباً بالفوز عليه 3-2 و1- صفر على التوالى، كما أصبح الأهلى أقوى هجوماً من نظيره السماوى.

خاض الأهلى هذا الموسم 26 مباراة سجل خلالها 60 هدفاً خلال 26 مباراة، أما بيراميدز فسجل 51 هدفاً خلال 29 مباراة، ليصبح فارق الأهداف هو 9 أهداف لصالح الفريق الأحمر.

ويحتل الأهلى حالياً المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 66 نقطة، فيما يحتل بيراميدز قمة الدورى بـ68 نقطة، وإن كان الأهلى له ثلاث مباريات مؤجلة.

من ناحية أخرى عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".