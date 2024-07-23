شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثانى من بعثة مصر يطير إلى باريس لخوض الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفوج الثانى من بعثة مصر صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويضم الفوج الثانى المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وعددا من بعثة الجمباز (زكريا محيى الدين عبد المجيد، أحمد طلعت محمد فتح الله، جنا هاني إسماعيل محمود)، بالإضافة إلى الأطباء: حسن كمال محمود محمد، هشام فاروق العامري، احمد سعودي السيد، مروج جلال عز الدين نديم، محمد اسماعيل محمد الجمال.

ومن المنتظر أن يغاد عدد من اللاعبين في طائرة الخامسة مساء بعد حصولهم على التأشيرات من السفارة الفرنسية.

ووصل إلى القرية الأولمبية حتى الآن بعثات: كرة اليد والكرة الطائرة والعاب القوى وتنس الطاولة والرماية والتجديف ولاعب من منتخب القوس والسهم بالإضافة إلى وفد مقدمة البعثة الذي يعمل على إنهاء كل إجراءات البعثة من أجل الحصول على الأيديهات والتسكين داخل القرية الأولمبية.

وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.