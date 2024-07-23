شكرا لقرائتكم خبر عن التواء الكاحل يبعد طاهر محمد طاهر عن الأهلى أمام المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصرى البورسعيدى بالدورى بسبب الإصابة بالتواء فى الكاحل، ووضع أحمد جاب رئيس الجهاز الطبى بالفريق برنامجا تأهيليا للاعب للانتظام فى التدريبات الجماعية مجدداً.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب إن طاهر محمد تعرض للإصابة بالتواء فى كاحل القدم أثناء مشاركته فى عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبيراميدز وفضل الجهاز الفنى والطبى استبداله.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

أغلق فريق الكرة بالنادى الأهلى صفحة مباراة بيراميدز التى جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى، ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصرى البورسعيدى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.

تعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.