«حاضر هرفع عليك قضية».. حسين الشحات يتوعد لاعب الزمالك السابق بعد مباراة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

توعد حسين الشحات، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أسامة حسن لاعب الزمالك وإنبي السابق.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، أعاد الشحات نشر مقطع فيديو لأسامه حسن هاجم فيه حسين الشحات.

وعلق الشحات على الفيديو قائلا: «حاضر عيني الاتنين هرفع عليك قضية وحسبنا الله ونعم الوكيل».

يأتي هذا بعدما قال أسامه حسن في الفيديو: «حسين الشحات غير جدير بأن يكون قدوة للرياضيين المصريين»، مشيرا إلى أن «كل الناس تنتظر اعتزال حسين الشحات».

وشارك حسين الشحات في فوز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد، في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري المصري، مساء الإثنين على استاد الدفاع الجوي.

وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه الفلسطيني وسام أبوعلى، بتمريرة حاسمة من إمام عاشور.

وشهدت المباراة تدخل قوي في الدقيقة 78 من محمد الشيبي على أقدام حسين الشحات، ليعطي الحكم بطاقة صفراء للشيبي، قبل أن يعود حكم المباراة لتقنية الفيديو ويلغي البطاقة الصفراء ويطرد اللاعب المغربي.