باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيكو ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - قطعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الطريق على نظيرتها في برشلونة في صفقة النجم الإسباني الشاب نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضم نيكو ويليامز مهاجم بلباو هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن نيكو ويليامز يعد أحد أبرز الأسماء على طاولة برشلونة لتدعيم الهجوم في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تشير التقارير بأن الاتفاق تم قبل أن ينضم باريس للسباق.

وأشارت التقارير بأن باريس بدأ التحرك للتعاقد مع ويليامز لخلافة مبابي حيث أنه سيواجه صعوبة في حسم الصفقة نظرًا لاهتمام العديد من الأندية بخدمات اللاعب، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه بقميص منتخب إسبانيا في اليورو.