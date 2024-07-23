الشيبي ينشر فيديو لجماهير الاهلي ويعلق: ظهرت الأخلاق والقيم

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي المغربي محمد الشيبي نجم فريق بيراميدز على جماهير الأهلي، بعد أحداث مباراتهم التي جمعت بينهما أمس الإثنين على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف بأقدام المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة 28، وشهد اللقاء تعرض الشيبي للطرد قبل أن يتعرض خالد عبدالفتاح لاعب الأحمر في الدقيقة 88.

نشر الشيبي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام، فيديو لجماهير الأهلي توجه له السباب خلال المباراة ليعلق عليها اللاعب المغربي:" في استاد القاهرة الدولي وفي ملعب الدفاع الجوي ظهرت الأخلاق والقيم".

وكتب الشيبي على حسابه: "والدتي أشرف من أي أحد، ولم أتعود في حياتي على طأطأة الرأس، أمام أحد".

وكان الشيبي تعرض للطرد بعد تدخل عنيف على قدم حسين الشحات، لتقوم جماهير الأهلي بالهتاف ضده، وسب اللاعب ليرد المغربي عليهم برفع قميص بيراميدز.

