جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - ننشر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي وبيراميدز أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

وأحرز المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هدف مباراة الأهلي وبيراميدز الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء بعد تمريرة إمام عاشور الحاسمة.

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 26 مباراة.

بينما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 29 لقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

بيراميدز الأول 29 مباراة 68 نقطة

الأهلي الثاني 26 مباراة 66 نقطة

المصري البورسعيدي الثالث 30 مباراة 52 نقطة

مودرن سبورت الرابع 31 مباراة 50 نقطة

الزمالك الخامس 27 مباراة 48 نقطة

سموحة السادس 30 مباراة 45 نقطة

سيراميكا السابع 30 مباراة 44 نقطة

زد الثامن 28 مباراة 44 نقطة

إنبي التاسع 30 مباراة 42 نقطة

الاتحاد السكندري العاشر 31 مباراة 39 نقطة

طلائع الجيش الحادي عشر 31 مباراة 36 نقطة

البنك الأهلي الثاني عشر 31 مباراة 34 نقطة

الجونة الثالث عشر 31 مباراة 33 نقطة

الإسماعيلي الرابع عشر 31 مباراة 32 نقطة

فاركو الخامس عشر 31 مباراة 30 نقطة

بلدية المحلة السادس عشر 31 مباراة 24 نقطة

المقاولون العرب السابع عشر 29 مباراة 21 نقطة

الداخلية الثامن عشر 31 مباراة 19 نقطة

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