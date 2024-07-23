بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومياة الشرب بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" إلادارة العامة للشباب "بالتعاون مع شركة مياة الشرب بالإسكندرية ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى بأهمية الحفاظ عليها وذلك وفقاً للحملة القومية السنوية بتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة نشر الوعي لدى المواطنين لترشيد استهلاك المياه وعدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٢ بمركز شباب النصر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع