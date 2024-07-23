لاعب الشباب على رادار الهلال والنصر

ياسر رشاد - القاهرة - يتنافس الثنائي الهلال والنصر السعودي على التعاقد مع متعب الحربي نجم الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكدت تقارير صحفية سعودية أن الهلال يسعى للتعاقد مع متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الشباب، وأجروا تواصلا مع النادي.

وتابعت التقارير أن نادي الشباب يرفض التفريط في الحربي، ما جعل مفاوضات الهلال تتوقف مع النادي، مضيفة أن الحربي يفضل الانتقال إلى صفوف نادي النصر حال وافقت إدارة الليوث على رحيله في الميركاتو الصيفي.

ويلعب الحربي مع فريق السعودية للشباب، ويشارك بشكل أساسي بالإضافة للمشاركة مع الفريق الاول.

وكان الهلال تقدم بعرض للتعاقد مع الحربي وتضمنت الصفقة عبدالله رديف، ومصعب الجوير، وحمد اليامي، لكن قوبل العرض من نادي الشباب بالرفض.

ونجح نادي الشباب في التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السابق، من أجل تدعيم خط هجوم الليوث استعدادا للموسم المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في شهر أغسطس المقبل.

