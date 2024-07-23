الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة ؛ دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز امس في الدوري الممتاز.

خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بقية اللاعبين في مران بدني وفني متنوع شهد في نهايته تقسيمة مصغرة بين ثلاث مجموعات .

وادى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس .

وحرص المدير الفني على الاجتماع بالجهاز المعاون في حضور خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران وذلك لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة.

وبدأ يوسف ايمن مدافع الفريق المنضم حديثا لـ الأهلي في أداء تدريبات الجري منفردا وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للاعب .

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.