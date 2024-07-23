اخبار الرياضه

كولر يطالب إدارة الأهلي ببديل كهربا بعد العروض السعودية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حسم مصير كهربا للجنة التخطيط بعد وصول عددا من العروض للاعب.

وكشف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كهربا تلقى ثلاثة عروض سعودية من اندية الرياض والخلود ونيوم للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأضاف شبانة أن لجنة التخطيط استطلعت رأي كولر الذي لم يبدي أي اعتراض على رحيل اللاعب في حال موافقة اللجنة بشرط ضم بديل محلي له بخلاف المهاجم الأجنبي الذي يتم التفاوض معه حاليا.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا