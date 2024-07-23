خالد قمر يعلن اعتزاله: لن انسى جماهير الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد قمر لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة أستمرت لـ 20 عاما داخل الملاعب.

كتب خالد قمر على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": مش لاقى كلام اوصف بى شعورى دلوقتى وانا ببعد عن المستطيل الاخضر كلاعب ولكنى اسعى بكل طاقتى لاكون معكم فى عالم الساحرة المستديرة واذكركم بأفضل لحظات حياتى وانا مع الاتحاد السكندرى وزعيم الثغر تسجيل الاهداف بقميص سيد البلد يجعلنى سعيدا دائما وخصوصا فى حضور جماهيره التى دعمتنى كثيرا ولن انسى مساندهم ليا فى اصعب الاوقات.

وتابع: بدون شك، يظل ارتباط اسمي بنادي الزمالك هو الأفضل في مسيرتي، وارتداء قميص منتخب مصر شرفًا كبيرًا يتمناه كل لاعب. شكرًا لكل من ساندني من لاعبين ومدربين خلال مسيرتي الكروية، وكل الشكر لجماهير الزمالك والاتحاد السكندري العظيمة على مساندتهم الدائمة لي.

وأتم: انتهت مسيرتي لاعبًا، ولن ينتهي شغفي لكرة القدم، مسيرة طويلة امتدّت نحو 20 عامًا، مثلت خلالها 8 أندية في الدوري الممتاز، على رأسهم أصحاب القاعدة الجماهيرية الكبيرة الزمالك والاتحاد السكندري وطنطا، سجلت خلالها 77 هدفًا.



