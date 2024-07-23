أحمد نادر السيد بديلا لمحمد عواد في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قد استقرت على عودة الحارس الشاب أحمد نادر السيد والمحترف في اليونان بداية من الموسم المقبل.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مصير الحارس الشاب مرتبط برحيل عواد وعدم تجديده لتعاقده وهو الأقرب حتى الآن.

كولر يطالب الأهلي ببديل كهربا

وكشف شبانة عن ترك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حسم مصير كهربا للجنة التخطيط بعد وصول عددا من العروض السعودية للاعب.

وكشف شبانة أن كهربا تلقى ثلاثة عروض سعودية من اندية الرياض والخلود ونيوم للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف شبانة أن لجنة التخطيط استطلعت رأي كولر الذي لم يبدي أي اعتراض على رحيل اللاعب في حال موافقة اللجنة بشرط ضم بديل محلي له بخلاف المهاجم الأجنبي الذي يتم التفاوض معه حاليا.