جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. مهاجم الأهلي يشعل المنافسة

ياسر رشاد - القاهرة - ننشر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعت بينهما أمس الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الفلسطيني وسام أبو علي صراع المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم بعد أن أحرز هدف مباراة الأهلي وبيراميدز الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء بعد تمريرة إمام عاشور الحاسمة.

مازال الكونغولي فيستون ماييلى، مهاجم بيراميدز، يحتفظ بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري، وذلك بعد انتهاء الجولة 31 من عمر المسابقة المحلية، بعدما سجل لاعب الفريق السماوي 14 هدفاً، بينما يأتي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 29 لقاء.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1ـ فيستون ماييلى: 14 هدفاً

2ـ حسام أشرف: 12 هدفاً

3ـ وسام أبو علي: 11 هدفاً

4ـ مابولولو: 11 هدفاً

5ـ ياو أنور: 11 هدفاً

6ـ صديق أوجولا: 11 هدفاً

7ـ حسام حسن: 10 أهداف

8ـ مصطفى زيكو: 10 أهداف

9ـ محمد سالم: 9 أهداف

10ـ أحمد سيد زيزو: 9 أهداف

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